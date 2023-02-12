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Фото ⟩ «Купил машину пять дней назад»: у Tesla во время поездки отвалился руль

rus.tvnet.lv
«Купил машину пять дней назад»: у Tesla во время поездки отвалился руль
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Машина без руля
Машина без руля Фото: Twitter/@preneh24

Владелец Tesla утверждает, что через пять дней после покупки автомобиля у него отвалился руль, сообщает портал Insider.

Покупатель из США утверждает, что Tesla Model Y находилась в его владении всего пять дней, когда у совершенно новой машины отвалился руль. Это произошло на шоссе в Нью-Джерси.

«Я спокойно ехал по левому ряду, когда руль вдруг отвалился и остался в моих руках. Мне повезло, что позади меня не ехала машина. Я отпустил педаль газа и успел съехать на обочину дороги», - говорит водитель.

Владелец Tesla заявил, что ждал полицию на месте происшествия примерно от 10 до 20 минут. После прибытия правоохранителей автомобиль отбуксировали в ближайший сервисный центр Tesla.

На отснятых фотографиях видно, что руль полностью отвалился от того места, где он должен был быть. Механики Tesla сказали, что это техническая неисправность, так как из рулевой колонки выпал один винт.

Водитель сказал, что всегда хотел купить автомобиль Tesla и сделал это, как только компания снизила цены. Правда, после этого случая его мысли совершенно изменились.

В 2020 году точно с такой же проблемой столкнулся еще один американец. Во время поездки руль неожиданно оторвался от стойки.

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