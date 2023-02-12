ЮНИСЕФ составил карту лучших стран для воспитания детей, Эстония на очень высоком месте

Би-би-си, на основе отчетов ЮНИСЕФ, опубликовала небольшой обзор стран, в которых лучше всего растить детей и быть ребенком. Эстония с гордостью входит в первую пятерку в этом списке. Рейтинг берет за основу качество образования, государственную поддержку детей, чистоту природы, безопасность и многие другие аспекты.

В первую пятерку вошли Япония, Финляндия, Испания, Нидерланды и Эстония.

Чем хороша Эстония?

В первую очередь выделяются наша чистая окружающая среда, очень небольшое загрязнение воздуха и большое количество зеленых городских пространств. По сравнению с любой другой страной, в Эстонии в каждом населенном пункте и районе много детских площадок и зеленых зон.

Хорошим показателем является низкая рождаемость детей с недостаточным весом, что свидетельствует о качестве пренатальной медицины.

Одним из самых важных факторов является эстонская система образования: у детей лучше развиты навыки математики, естественных наук и грамотность, чем в любой другой стране за пределами Азии. Особое внимание уделяется цифровым навыкам и обучению на основе игр.

Недавний отчет ОЭСР показал, что среднестатистический 5-летний эстонский ребенок лучше общается с другими детьми и распознает эмоции, чем его сверстники из США и Великобритании.