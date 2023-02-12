Для людей, которые планируют переехать в другую страну, важны условия в стране назначения. Особенно они важны, если в семье подрастают дети или планируется их появление в ближайшем будущем.
ЮНИСЕФ составил карту лучших стран для воспитания детей, Эстония на очень высоком месте
Би-би-си, на основе отчетов ЮНИСЕФ, опубликовала небольшой обзор стран, в которых лучше всего растить детей и быть ребенком. Эстония с гордостью входит в первую пятерку в этом списке. Рейтинг берет за основу качество образования, государственную поддержку детей, чистоту природы, безопасность и многие другие аспекты.
В первую пятерку вошли Япония, Финляндия, Испания, Нидерланды и Эстония.
Чем хороша Эстония?
В первую очередь выделяются наша чистая окружающая среда, очень небольшое загрязнение воздуха и большое количество зеленых городских пространств. По сравнению с любой другой страной, в Эстонии в каждом населенном пункте и районе много детских площадок и зеленых зон.
Хорошим показателем является низкая рождаемость детей с недостаточным весом, что свидетельствует о качестве пренатальной медицины.
Одним из самых важных факторов является эстонская система образования: у детей лучше развиты навыки математики, естественных наук и грамотность, чем в любой другой стране за пределами Азии. Особое внимание уделяется цифровым навыкам и обучению на основе игр.
Недавний отчет ОЭСР показал, что среднестатистический 5-летний эстонский ребенок лучше общается с другими детьми и распознает эмоции, чем его сверстники из США и Великобритании.
Система отпусков по семейным обстоятельствам в Эстонии является одной из самых щедрых в мире: 100 дней отпуска по беременности и родам, 30 дней отпуска по уходу за ребенком для отца и 475 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, каждый родитель получает 10 рабочих дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в год на каждого ребенка в возрасте до 14 лет.