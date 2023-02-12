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ВИДЕО ⟩ Мярт Сультс в предвыборной рекламе эмоционально ругает конкурентов и раздевается

Лоора-Элизабет Ломп
Мярт Сультс в предвыборной рекламе эмоционально ругает конкурентов и раздевается
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Фото: Pilt videost

Член Центристской партии Мярт Сультс, известный своей уникальной предвыборной рекламой, снова выпустил очень забавное видео на русском языке, где ссылается на утопические предвыборные обещания своих конкурентов.

Сультс подчеркнул Postimees, что клип стоит посмотреть от начала и до конца. «Это только первый клип. Это ролик о предвыборных обещаниях конкретной политической партии, - пояснил Сультс, но не стал уточнять, что это за политическая партия.  - Смотрите сами - есть предвыборные обещания и кто обещает бесплатное топливо, бесплатный хлеб и еще более низкие налоги».

В рекламе Сультс снимает одежду, зачем это? «Дело в том, что фраза "Я знаю, как решать эти вопросы" означает, что шарф и шапка в помещении мне больше не нужны. Мне тепло, я сыт, а в баке машины есть топливо. Все есть», - ответил Сультс.

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