ВИДЕО ⟩ Мярт Сультс в предвыборной рекламе эмоционально ругает конкурентов и раздевается

Сультс подчеркнул Postimees, что клип стоит посмотреть от начала и до конца. «Это только первый клип. Это ролик о предвыборных обещаниях конкретной политической партии, - пояснил Сультс, но не стал уточнять, что это за политическая партия. - Смотрите сами - есть предвыборные обещания и кто обещает бесплатное топливо, бесплатный хлеб и еще более низкие налоги».