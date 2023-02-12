Член Центристской партии Мярт Сультс, известный своей уникальной предвыборной рекламой, снова выпустил очень забавное видео на русском языке, где ссылается на утопические предвыборные обещания своих конкурентов.
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ВИДЕО ⟩ Мярт Сультс в предвыборной рекламе эмоционально ругает конкурентов и раздевается
Мярт Сультс в предвыборной рекламе эмоционально ругает конкурентов и раздевается
Сультс подчеркнул Postimees, что клип стоит посмотреть от начала и до конца. «Это только первый клип. Это ролик о предвыборных обещаниях конкретной политической партии, - пояснил Сультс, но не стал уточнять, что это за политическая партия. - Смотрите сами - есть предвыборные обещания и кто обещает бесплатное топливо, бесплатный хлеб и еще более низкие налоги».