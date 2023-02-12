Глава Международного олимпийского комитета призвал правительства не вмешиваться в решения своей организации

Решение об участии спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях не должно зависеть от позиций правительств, подчеркнул он, ответив таким образом на призыв министров более 30 стран, которые выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

«История покажет, кто больше делает для мира - те, кто пытается держать границы открытыми и коммуницировать или те, кто хочет изолировать и раскалывать», - добавил он и в очередной раз указал на «миссию мира», которую должен нести МОК. Одновременно Бах подчеркнул, что его организация разделяет «горе и человеческие страдания» украинских спортсменов и прилагает значительные усилия, чтобы помочь им. «Любой комментарий» с их стороны «воспринимается очень серьезно», отметил он.

Дискуссия о возвращении атлетов из РФ и Беларуси на международные старты

Новая дискуссия о возможном возвращения россиян и белорусов на международные соревнования разгорелась в конце января, когда МОК поднял вопрос о такой перспективе, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну в Украине. Одним из предварительных условий, упомянутых МОК, было однозначно заявленное неприятие спортсменом политики своих государств. В этом случае их могли допустить к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, заявил Томас Бах. Украина резко отреагировала на эту инициативу МОК, заявив, что в таком случае не исключает бойкота Олимпийских игр в Париже.

10 февраля группа из 35 стран, представляющих Европу, Северную Америку, Восточную Азию и Океанию, провели виртуальный саммит, на котором отвергли концепцию Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности для российских и белорусских спортсменов при выполнении определенных требований выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Совместная декларация должна быть сформулирована и опубликована в ближайшие дни. Отвечающая за спорт в Великобритании министр культуры Люси Фрейзер, которая координировала встречу, сформулировала в Twitter позицию своей страны: «Пока Путин продолжает свою варварскую войну, Россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпийских играх».