У государства беда с военными беженцами: куда девать два полных дома украинцев?

– То есть проблемой считалось бы то, что человек потерял свои вещи, а поведение чиновников не считается?

– В Эстонской Республике действуют законы, инструкции Спасательного департамента обязательны как для эстоноземельцев, так и для военных беженцев.

– Не стало ли это предписание сигналом для чиновников SKA о том, что нужно найти место для хранения вещей?

– Здесь мы не можем снять ответственность с самих людей. Велосипеды, санки и детские коляски не разрешается держать в коридоре многоквартирного дома. Летом я живу в с велосипедом в прихожей, отчего становится очень тесно. Украинские военные беженцы должны руководствоваться эстонскими законами. Если им дали разумное время на расчистку путей эвакуации, то это нужно сделать.

– Нам для этого нужны не свободные квартиры, а подвалы, кладовки, балконы, которые есть в большинстве квартир.

– Речь идет о краткосрочном размещении. Вы видите, насколько такая форма размещения не соответствует потребностям SKA. SKA не является компанией, зарабатывающей на недвижимости, чтобы предоставлять все эти вещи, складские помещения и так далее. Мы размещаем их на короткий срок и помогаем найти новое место жительства, которое станет их домом.

– За какое время вы поставили цель найти каждую семье квартиру?

– Мы собираемся интенсивно работать и ежедневно общаться с беженцами для того, чтобы найти им квартиры. Мы надеемся, что появятся люди, которые предложат нам свои свободные жилплощади, которые они готовы сдать в аренду.

– Предлагали ли они до сих пор?