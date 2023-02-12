280 тысяч подписей за два дня: в Германии запущена петиция о мирных переговорах Киева и Москвы

Более четверти миллиона подписей собрала за два дня опубликованная немецкими левыми политиками и активистами онлайн-петиция о прекращении поставок оружия Украине и завершению войны путем мирных переговоров. Документ, составленный депутатом бундестага от Левой партии Сарой Вагенкнехт и журналисткой и феминисткой Алисой Шварцер, был опубликован на платформе Change.org утром в пятницу, 10 февраля, ко второй половине дня воскресенья, 12 февраля, его подписали почти 280 тысяч человек.

Среди подписантов - немецкие политики и деятели культуры, такие как экс-глава Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман (Margot Käßmann), актрисы Ханна Шигулла, Ютта Шпайдель, журналист Франц Альт, актер Хенри Хюбхен, политик Гюнтер Ферхойген, дирижер Юстус Франц, певец Райнхард Мей и другие.

Авторы петиции под названием «Манифест за мир» обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом «остановить эскалацию поставок оружия» и немедленно приложить усилия к прекращению огня и началу мирных переговоров. В ней утверждается, что хотя Украина и способна при поддержке Запада одержать победу в отдельных битвах, но «выиграть войну против крупнейшей державы мира она не сможет».

Замглавы бундестага: «Красную черту переходит не Запад, а Путин»

В то же время в адрес «манифеста» в Германии раздается и резкая критика. Так, зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт назвала его в интервью газетам Funke Mediengruppe «не только наивным, но и бесчестным». По ее словам, инициаторы петиции выступают за то, чтобы Путин и его люди продолжали нападать на невинных украинцев, сажать их в тюрьмы, насиловать и похищать. «Не Запад переходит красную черту, используя оружие для обороны. Красную черту перешел Путин: девять лет назад аннексировав Крым», - заявила политик от партии «зеленых».