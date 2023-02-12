EKRE без разрешения использовала известную мелодию в своей предвыборной кампании

Это примерно 20-секундный аудиоклип из обработки рок-группы Metsatöll, который, по словам местного координатора EKRE Рудольфа Йесера, проигрывался на первых двух предвыборных мероприятиях в Пылтсамаа и Вильянди до и после выступлений спикеров. Например, Керт Кинго и Яак Мадисон, а также председатель политической партии Мартин Хельме вышли на сцену под аккомпанемент мелодии, созданной Вальтером Оякяэром в 1966 году.