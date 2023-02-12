Мелодия песни «Oma laulu ei leia ma üles», созданной композитором Вальтером Оякяэром прозвучала во время большого предвыборного турне председателя правления Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме без согласия наследницы Оякяэра.
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EKRE без разрешения использовала известную мелодию в своей предвыборной кампании
EKRE без разрешения использовала известную мелодию в своей предвыборной кампании
Это примерно 20-секундный аудиоклип из обработки рок-группы Metsatöll, который, по словам местного координатора EKRE Рудольфа Йесера, проигрывался на первых двух предвыборных мероприятиях в Пылтсамаа и Вильянди до и после выступлений спикеров. Например, Керт Кинго и Яак Мадисон, а также председатель политической партии Мартин Хельме вышли на сцену под аккомпанемент мелодии, созданной Вальтером Оякяэром в 1966 году.