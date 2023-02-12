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EKRE без разрешения использовала известную мелодию в своей предвыборной кампании

EKRE без разрешения использовала известную мелодию в своей предвыборной кампании
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Вальтер Оякяэр.
Вальтер Оякяэр. Фото: Peeter Langovits

Мелодия песни «Oma laulu ei leia ma üles», созданной композитором Вальтером Оякяэром прозвучала во время большого предвыборного турне председателя правления Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме без согласия наследницы Оякяэра.

Это примерно 20-секундный аудиоклип из обработки рок-группы Metsatöll, который, по словам местного координатора EKRE Рудольфа Йесера, проигрывался на первых двух предвыборных мероприятиях в Пылтсамаа и Вильянди до и после выступлений спикеров. Например, Керт Кинго и Яак Мадисон, а также председатель политической партии Мартин Хельме вышли на сцену под аккомпанемент мелодии, созданной Вальтером Оякяэром в 1966 году.

По словам внучки и наследницы Оякяэра Яаны Оякяэр-Китсинг, ей не нравится, что мелодия, созданная ее дедом, использовалась на политических мероприятиях без разрешения. «Такое несправедливое чувство, что это какая-то кампания, которая, возможно, не согласуется с моими взглядами». Вальтер Оякяэр умер 27 октября 2016 года.

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