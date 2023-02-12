Армения отправила в Турцию 100 тонн гуманитарной помощи. Для этого пришлось открыть сухопутную границу, закрытую с 1993 года

В то же время турецкое агентство «Анадолу» отмечает, что этот переход в последний раз использовался в 1988 году для доставки гуманитарной помощи после землетрясения в Армении, в результате которого погибли 25 тысяч человек.

По данным агентства News.am, Армения отправила в Турцию 100 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания и медикаменты.

В свою очередь спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил армянских коллег и народ Армении за оказанную помощь: «Я всегда буду помнить щедрую помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал он.

В Турции 6 февраля 2023 года произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого по состоянию на 12 февраля погибли почти 30 тысяч человек. От землетрясения также сильно пострадала Сирия, в которой число погибших оценивается в диапазоне от 3574 до 8500.

Армяно-турецкая граница была закрыта в 1993 году. Напряженные отношения между странами обусловлены множеством факторов, включая то, что Турция поддерживала Азербайджан в Карабахском конфликте.