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Сайты НАТО подверглись хакерской атаке

rus.postimees.ee
Сайты НАТО подверглись хакерской атаке
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Хакерские атаки учащаются.
Хакерские атаки учащаются. Фото: Sander Ilvest

Онлайн-ресурсы НАТО подверглись хакерской атаке. Представительница Североатлантического альянса подтвердила dpa, что его киберэксперты активно занимаются расследованием инцидента, который затронул несколько сайтов.

По данным dpa, ранее в Twitter появилась информация, что пророссийские киберпреступники атаковали сайт Штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ), после чего он некоторое время был недоступен. В атаке обвинили, в частности, «российскую хакерскую группировку Killnet», передало dpa.

Ее связывают с кибернападениями на сайты бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры в Германии. В альянсе указали, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и очень серьезно относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве.

Пророссийские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии в мае 2022 года. Нападению подверглись, в частности, порталы министерства обороны, бундестага, федеральной полиции и ряда полицейских служб федеральных земель. Кроме того, был временно недоступен сайт канцлера Олафа Шольца.

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