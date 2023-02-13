Сайты НАТО подверглись хакерской атаке

По данным dpa, ранее в Twitter появилась информация, что пророссийские киберпреступники атаковали сайт Штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ), после чего он некоторое время был недоступен. В атаке обвинили, в частности, «российскую хакерскую группировку Killnet», передало dpa.

Ее связывают с кибернападениями на сайты бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры в Германии. В альянсе указали, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и очень серьезно относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве.