Pirelli перешел к обороне после резкой критики от Тянака и других: гонщики сами виноваты!

«Спросите Pirelli, что стряслось, черт побери», - прокомментировал Тянак после гонки. Портал Dirtfish спросил и получил интересный ответ.

Представитель Pirelli Теренцио Тестони рассказал порталу: гонщики ездят на покрышках со слишком низким давлением!

«После этих инцидентов мы провели расследование. В некоторых случаях давление в шинах в конце заезда было намного ниже, чем мы рекомендуем для покрышек в начале теста. Мы никогда не видели шины с таким низким давлением до сегодняшнего дня!» — сказал Тестони.

Он добавил, что свою роль сыграла и оттепель, пришедшая после обеда, и то, что растаял снег - в результате из-под него появился гравий.

«Должен отметить, что погодные условия днем ​​были совершенно иными, чем утренние зимние условия. Было много открытого гравия, а также твердого покрытия, что не подходит для шипованной резины. Эта ситуация привела к тому, что шина машины Танака лопнула на 14-м спецучастке всего через три километра после старта».

Тестони также опроверг и предположения о том, что скоростные и длинные заезды разрушают покрышки.