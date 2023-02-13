С 10 по 12 февраля в Вентспилсе (Латвия) проходил чемпионат Latvian Open 2023, в котором приняло участие 12 лучников из Эстонии.
На чемпионате в Латвии наши лучники завоевали места на подиуме
На чемпионате в Латвии наши лучники завоевали места на подиуме
Наши спортсмены завоевали четыре медали: две золотых (Трийну Лилиенталь заняла первое место в состязании по спортивному луку, а Эмили Хыйм – в состязании по блочному луку) и две бронзовых (Мярт Оона занял третье место в мужском зачете по блочному луку и Кароли Луйге завоевала бронзу в женском зачете по спортивному луку).
Помимо спортсменов, занявших призовые места, Эстонию в Латвии представляли следующие спортсмены: Расмус Михкель, Кади Коорт, Каролийна Кюбар, Каролина Ильвес, Мия Саарепуу, Стефан Хайнц, Реймо Лооренц, Сийм Оливер Калмус
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