На чемпионате в Латвии наши лучники завоевали места на подиуме

Наши спортсмены завоевали четыре медали: две золотых (Трийну Лилиенталь заняла первое место в состязании по спортивному луку, а Эмили Хыйм – в состязании по блочному луку) и две бронзовых (Мярт Оона занял третье место в мужском зачете по блочному луку и Кароли Луйге завоевала бронзу в женском зачете по спортивному луку).