В соревнованиях накануне Тартуского марафона приняло участие более пятисот лыжников

Эстафету выиграла команда «Ханс», в состав которой входили Кевин Грихин, Альберт Унн, Ханс Теэару и Клаус Марк Колпаков.

По словам лидера команды Клауса Марка Колпакова, команда с самого начала шла впереди и никого не пускала.

«До последнего километра мы шли с лидером другой команды, но затем решил рискнуть и обогнал его», - сказал Колпаков.

Вторыми к финишу пришли лыжники команды Jämejalad United (Март Вшивцев, Мартен Аолаид, Юри Уха, Йоосеп Перв) и на третьем месте Team Nordic Jobs Worldwide (Робин Мелль, Хенри Роос, Ристо Вахер, Каспар Каасла).

Всего в Тартуском эстафетном марафоне участвовало 69 команд, в каждой по четыре лыжника. В гонках Открытой лыжни (63, 31 и 16 км) на старт вышло 272 лыжника.

Основные гонки 49-го Тартуского марафона (63 и 31 км) пройдут уже в следующее воскресенье, 19 февраля.