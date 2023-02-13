Военные США сбили уже четвертый неопознанный летающий объект

Неопознанный объект над Аляской

Как сообщил на брифинге 10 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, над водами Аляски был сбит неопознанный объект, летевший на высоте 12 тыс. метров. По словам Кирби, приказ об ударе по летательному аппарату отдал президент США Джо Байден, так как находясь на такой высоте неопознанное средство создавало потенциальные угрозы для гражданской авиации. На момент обнародования информации об инциденте в Пентагоне затруднились уточнить, шла ли речь об аэростате или другом аппарате.

Кирби указал, что официальные лица не знают, принадлежал ли объект какому-либо «государству или корпорации», и затрудняются указать, с какой целью он находился в небе.

Отношения Вашингтона и Пекина обострились

В Пентагоне 2 февраля сообщили, что 1 февраля заметили над штатом Монтана на северо-западе США «китайский разведывательный воздушный шар».

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от визита в Пекин 5 и 6 февраля. Блинкен принял к сведению последовавшее после инцидента с аэростатом заявление КНР с сожалением о произошедшем, однако подчеркнул, что речь идет о «безответственном поступке» и «явном нарушении суверенитета США и международного права».