Андрей Стариков - 31-летний гражданин Латвии, который уже долгое время живет в России. Он удобно устроился в финансируемых Кремлем СМИ. Преподнося себя как экономиста и политического аналитика, он часто делится своим мнением в передачах российского и белорусского телевидения. Там он очерняет страны Балтии, прославляет Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также призывает поставить точку на «преступном режиме Владимира Зеленского». Онлайн-журнал KLIK продолжает серию статей «Граждане Латвии - друзья Кремля» рассказом об Андрее Старикове.

Стариков - кремлевский псевдоэксперт, распространяющий дезинформацию Кремля. Проведенное в 2017 году Re:Baltica исследование свидетельствует, что его «личность расцвела под крылом получателя российских грантов Александра Гапоненко». Похожую траекторию пережила и его карьера - работая в поддерживаемых Кремлем «академических структурах», Стариков стал главным редактором спонсируемого Россией проекта Baltnews холдинга «Россия сегодня», направленного на русскоязычную публику стран Балтии.