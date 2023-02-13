«Ни палаток, ни помощи»: почему сирийцы считают, что после землетрясения их бросили на произвол судьбы

Глубоко религиозный человек, теперь он потерял все. «Что мне делать? - спрашивает он. - Нет ни палаток, ни помощи, ничего. Ничего у нас нет, кроме милости божьей, и никакой помощи мы до сих пор не получили. Мне остается только бродить по улицам».

Перед нашим отъездом, он спрашивает меня, есть ли у меня палатка. Но нам нечего ему дать.

Я иду на встречу с «Белыми касками», ожидая застать их за поиском уцелевших. Но уже слишком поздно. Исмаил аль-Абдулла потерял терпение, дожидаясь помощи, устал, как он говорит, от пренебрежения мира к сирийскому народу. Он говорит, что у международного сообщества руки в крови.

«Мы перестали искать выживших через 120 часов, - говорит он. - Мы изо всех сил старались спасти наших людей, но не смогли. Нас никто не слушал».

Завалы в городе Харим разбирают сами жители, в том числе и дети Фото: BBC

«С самого первого часа мы призывали действовать немедленно, умоляли о срочной помощи. Никто не откликался. Нам просто говорили: "Мы с вами, и больше ничего. А мы все повторяли, что нам нужно оборудование. Никто не ответил».