Эстонские спасатели в Турции не могли работать по ночам: ситуация с отчаявшимися людьми сильно ухудшилась

«В последние дни мы прекратили работу по ночам, так как ситуация с отчаявшимися людьми сильно ухудшилась, – сказал Пыльд. – Мы видели, как по улицам передвигаются вооруженные люди и происходят акты вандализма. Люди в отчаянии, некоторые используют это также в своих интересах, даже была стрельба».

«И хотя мы сами не подверглись опасности, из соображений безопасности мы решили, что по ночам больше не будем работать», – отметил он.

По словам Пыльда, последние два дня эстонские спасатели работали в городе Антакья, в котором более 400 000 жителей. «Там большие спальные районы, как у нас Ласнамяэ, многоэтажные дома в руинах. Выжившие люди спят на улице и жгут покрышки, чтобы согреться. Это выглядит совершенно апокалиптично», – отметил он.

«С точки зрения спасательной миссии Эстонии, самым сложным до сих пор была логистика, а также сильно ограничена доступность всех необходимых ресурсов. Тяжелее всего все-таки видеть, в каком положении оказались местные жители, в каком они отчаянии», – сказал Пыльд.