Биатлонист Йоханнес Бе завоевал третье золото чемпионата мира

В этой гонке преследования ни у кого даже сомнений не возникало в том, кто же возьмет золото. По итогам спринта с позиции лидера стартовал Йоханнес Бе, который при стрельбе не допустил ни одной ошибки. Тем самым ни один из конкурентов даже не сумел приблизиться к королю лыж.

Завоевавший в спринте бронзу Стурла Холм Легрейд занял второе место – он также не допустил ни одной ошибки при стрельбе. Однако на финише он отстал от победителя на 1.11,2. Победное шествие норвежцев прервал шведский биатлонист Себастьен Самуэльссон (2 ошибки, +1.54,1), который в последнем спурте обогнал Тарьея Бе (4 ошибки, +1.57,3).