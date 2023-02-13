Четвертый день чемпионата мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), завершился мужской гонкой преследования, протяженностью 12,5 км. Йоханнес Тиннес Бе завоевал там свою третью золотую медаль.
Биатлонист Йоханнес Бе завоевал третье золото чемпионата мира
В этой гонке преследования ни у кого даже сомнений не возникало в том, кто же возьмет золото. По итогам спринта с позиции лидера стартовал Йоханнес Бе, который при стрельбе не допустил ни одной ошибки. Тем самым ни один из конкурентов даже не сумел приблизиться к королю лыж.
Завоевавший в спринте бронзу Стурла Холм Легрейд занял второе место – он также не допустил ни одной ошибки при стрельбе. Однако на финише он отстал от победителя на 1.11,2. Победное шествие норвежцев прервал шведский биатлонист Себастьен Самуэльссон (2 ошибки, +1.54,1), который в последнем спурте обогнал Тарьея Бе (4 ошибки, +1.57,3).
Единственным эстонцем, который вышел на лыжню в этих соревнованиях, был Райдо Рянкель, который стартовал 51-м. Наш биатлонист был вынужден пройти восемь штрафных кругов и завершил соревнования 55-м. Отставание от победителя составило 8.03,5. Рене Цахкна снялся с соревнований.