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Биатлонист Йоханнес Бе завоевал третье золото чемпионата мира

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Биатлонист Йоханнес Бе завоевал третье золото чемпионата мира
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Йоханнес Тиннес Бе.
Йоханнес Тиннес Бе. Фото: Hendrik Schmidt

Четвертый день чемпионата мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), завершился мужской гонкой преследования, протяженностью 12,5 км. Йоханнес Тиннес Бе завоевал там свою третью золотую медаль.

В этой гонке преследования ни у кого даже сомнений не возникало в том, кто же возьмет золото. По итогам спринта с позиции лидера стартовал Йоханнес Бе, который при стрельбе не допустил ни одной ошибки. Тем самым ни один из конкурентов даже не сумел приблизиться к королю лыж.

Завоевавший в спринте бронзу Стурла Холм Легрейд занял второе место – он также не допустил ни одной ошибки при стрельбе. Однако на финише он отстал от победителя на 1.11,2. Победное шествие норвежцев прервал шведский биатлонист Себастьен Самуэльссон (2 ошибки, +1.54,1), который в последнем спурте обогнал Тарьея Бе (4 ошибки, +1.57,3).

Единственным эстонцем, который вышел на лыжню в этих соревнованиях, был Райдо Рянкель, который стартовал 51-м. Наш биатлонист был вынужден пройти восемь штрафных кругов и завершил соревнования 55-м. Отставание от победителя составило 8.03,5. Рене Цахкна снялся с соревнований.

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