Сильный боковой ветер снес фургон с дороги

На место происшествия выехала спасательная команда из Кунда, в состав которой входили Андреас Пярн, Кайдо Вахесалу и Прийт Пилден. «Дорога была заметена и скользкая. Авария произошла на щоссе Пыдрусе-Кунда недалеко от Эссу. Фургон Peugeot оказался на боку», – сказал Пилден, который в тот вечер был старшим команды.

«Фургон потерял управление из-за бокового ветра, отклонился на встречную полосу, вылетел с дороги, сделал пируэт и приземлился на правый бок», – пояснил Пилден. Женщина средних лет, управлявшая фургоном, не пострадала, но сама открыть дверь не смогла.