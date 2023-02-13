В пятницу вечером в 18:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Эссу волости Хальяла с дороги съехал и упал на бок фургон.
Сильный боковой ветер снес фургон с дороги
На место происшествия выехала спасательная команда из Кунда, в состав которой входили Андреас Пярн, Кайдо Вахесалу и Прийт Пилден. «Дорога была заметена и скользкая. Авария произошла на щоссе Пыдрусе-Кунда недалеко от Эссу. Фургон Peugeot оказался на боку», – сказал Пилден, который в тот вечер был старшим команды.
«Фургон потерял управление из-за бокового ветра, отклонился на встречную полосу, вылетел с дороги, сделал пируэт и приземлился на правый бок», – пояснил Пилден. Женщина средних лет, управлявшая фургоном, не пострадала, но сама открыть дверь не смогла.
Спасатели помогли водителю, застрявшему в фургоне, выбраться из машины и лебедкой поставили автомобиль на колеса. Женщину также осматривала скорая помощь. Проезжавший мимо трактор вытащил фургон обратно на дорогу, и водитель продолжил движение.