После столкновения с соперником хоккеист лишился почки

Сообщается, что у хоккеиста оказалась повреждена почка, врачам пришлось ее удалить.

«В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, вследствие чего, к сожалению, почку пришлось удалить. Состояние пострадавшего оценивается врачами как стабильно тяжелое», — сообщили в клубе.