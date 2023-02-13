Пн, 13.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

После столкновения с соперником хоккеист лишился почки

rus.postimees.ee
После столкновения с соперником хоккеист лишился почки
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Хоккейная шайба.
Хоккейная шайба. Фото: Margus Ansu

СМИ сообщают, что защитник барнаульского хоккейного клуба «Динамо-Алтай» из-за столкновения с соперником из самарского ЦСК ВВС получил крайне тяжелые травмы и находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Трагедия произошла 11 февраля.

Сообщается, что у хоккеиста оказалась повреждена почка, врачам пришлось ее удалить.

«В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, вследствие чего, к сожалению, почку пришлось удалить. Состояние пострадавшего оценивается врачами как стабильно тяжелое», — сообщили в клубе.

Ключевые слова
Наверх