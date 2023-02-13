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В Эстонии на замещающем попечении находятся и разлученные с семьями дети военных беженцев

Александра Саарнийт
, журналист
В Эстонии на замещающем попечении находятся и разлученные с семьями дети военных беженцев
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Детская деревня SOS поддерживает и украинские семьи. Фото иллюстративное.
Детская деревня SOS поддерживает и украинские семьи. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

По словам исполнительного директора Детской деревни SOS, помимо эстонских детей, с начала войны на замещающем попечении также находятся украинские дети, чье душевное здоровье очень тяжелое. Не легче и родителям – некоторые беженцы снимают напряжение алкоголем или рукоприкладством, в результате чего есть случаи, когда ребенка приходится разлучать с семьей.

Исполнительный директор Детской деревни SOS Маргус Оро, который уже почти 17 лет связан с Детской деревней, сказал, что положение детей на замещающем попечении не радужно: «Детские заботы стали больше. Ухода и общения с детьми стало меньше. Все больше детей с непростым прошлым и в подростковом возрасте попадают на замещающее попечение».

Исполнительный директор Детской деревни SOS Маргус Оро.
Исполнительный директор Детской деревни SOS Маргус Оро. Фото: Matti Kämärä
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