По словам исполнительного директора Детской деревни SOS, помимо эстонских детей, с начала войны на замещающем попечении также находятся украинские дети, чье душевное здоровье очень тяжелое. Не легче и родителям – некоторые беженцы снимают напряжение алкоголем или рукоприкладством, в результате чего есть случаи, когда ребенка приходится разлучать с семьей.
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В Эстонии на замещающем попечении находятся и разлученные с семьями дети военных беженцев
В Эстонии на замещающем попечении находятся и разлученные с семьями дети военных беженцев
Исполнительный директор Детской деревни SOS Маргус Оро, который уже почти 17 лет связан с Детской деревней, сказал, что положение детей на замещающем попечении не радужно: «Детские заботы стали больше. Ухода и общения с детьми стало меньше. Все больше детей с непростым прошлым и в подростковом возрасте попадают на замещающее попечение».