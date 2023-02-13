В Эстонии на замещающем попечении находятся и разлученные с семьями дети военных беженцев

Исполнительный директор Детской деревни SOS Маргус Оро, который уже почти 17 лет связан с Детской деревней, сказал, что положение детей на замещающем попечении не радужно: «Детские заботы стали больше. Ухода и общения с детьми стало меньше. Все больше детей с непростым прошлым и в подростковом возрасте попадают на замещающее попечение».