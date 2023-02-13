Подоходный налог ⟩ Как не потерять переплаченный налог в случае сокращения

Допустим, сокращение и выплата по сокращению произошли в конце года. Работодатель в этом случае выплачивает сокращенному работнику несколько заработных плат вперед (за сколько месяцев вперед - зависит от стажа). Это значит, что фактически этот доход полностью или частично работник должен был получить только в 2023 году. Это подразумевает, что он может зачислить себе этот доход в счет текущего года, а не прошлого. Если такой человек сразу же нашел работу, то эти советы не для него. Если же несколько месяцев в новом году человек сидит без работы или он просто видит, что его доход за текущий год будет значительно ниже, чем за прошлый, то записать выплату возмещения по сокращению в счет 2023 года будет разумно. В этом случае он максимально использует свой необлагаемый налогом минимум за 2023 год.