Битва за Бахмут. Россия медленно занимает территорию вокруг города

«Они пытаются взять город с июля, - говорит Ирина, пресс-секретарь 93-й бригады. - Сейчас они постепенно побеждают. У них больше ресурсов, так что если они будут играть в долгую, то победят. Я не могу сказать, сколько времени это займет. Может быть, у них закончатся ресурсы. Я очень на это надеюсь».

Мы уходим с тщательно замаскированных позиций в бункеры, где работают генераторы, а тепло дают буржуйки. Военные делают все, чтобы спрятать дым, который может выдать их расположение, - таковы условия войны. Те, с кем мы говорим, полны решимости продолжать борьбу.

«Они нас пытаются окружить, чтобы мы вышли из города, но ничего не выходит, - говорит нам Игорь, командир. - Город под нашим контролем. Транспорт ходит, несмотря на постоянные артиллерийские удары. Конечно, среди наших тоже есть потери, но мы держимся. У нас только один вариант - продолжать идти к победе».

Есть, впрочем, и другая возможность - отступить из Бахмута, пока не стало слишком поздно поздно. Но защитникам города это явно не по душе. «Если поступит такой приказ от начальства, окей, приказ есть приказ, - говорит Михаил. - Но какой смысл держаться все эти месяцы, если нужно будет оставить город? Нет, мы этого делать не хотим».

Украинские военные в Бахмуте. Фото: BBC/Goktay Koraltan