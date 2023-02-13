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25-летний вратарь умер на поле: его трясло и никто не понимал, что происходит

rus.postimees.ee
25-летний вратарь умер на поле: его трясло и никто не понимал, что происходит
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Бельгийское футбольное сообщество скорбит в связи со смертью вратаря Арне Эспила во время матча между любительскими клубами Winkel-Sport и Westrosebeck.

25-летний футболист скончался после того, как отразил пенальти.

«Его трясло, и никто не понимал, что происходит. Когда Эспил остался лежать, серьезность ситуации стала очевидной. Экстренные службы прибыли на место происшествия и сделали все возможное, используя, среди прочего, дефибриллятор, но помощь была безрезультатной. По дороге в больницу молодой вратарь скончался», — поделился источник.

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