25-летний вратарь умер на поле: его трясло и никто не понимал, что происходит

«Его трясло, и никто не понимал, что происходит. Когда Эспил остался лежать, серьезность ситуации стала очевидной. Экстренные службы прибыли на место происшествия и сделали все возможное, используя, среди прочего, дефибриллятор, но помощь была безрезультатной. По дороге в больницу молодой вратарь скончался», — поделился источник.