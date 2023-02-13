Департамент транспорта ждет украинских беженцев для регистрации транспортных средств

Если транспортное средство находится в Эстонии больше года или владелец транспортного средства получил вид на жительство в Эстонии, внесение транспортного средства в Эстонский дорожный регистр должна нужно начать в течение пяти рабочих дней.

В транспортном регистре должны быть зарегистрированы транспортные средства, используемые для движения по дорогам Эстонии. «Перерегистрация в Эстонии имеет ряд преимуществ, например, можно застраховать транспортное средство, зарегистрированное в Эстонии, у местного страховщика, что для владельца транспортного средства обходится во много раз дешевле», – сказал руководитель службы транспортных средств и регистрации Транспортного департамента Карл Йоозеп Пийрфельдт.

Законопроект, доработанный в конце прошлого года в Министерстве экономики и коммуникаций, позволяет упростить регистрацию автомобилей украинских военных беженцев в Эстонии. Некоторые автомобили из Украины не производятся для рынка Европейского союза, поэтому они не имеют европейского одобрения такого типа, и автомобили могут не соответствовать всем требованиям в Эстонии. Транспортный департамент может предоставить разрешение на индивидуальное транспортное средство транспортным средствам из Украины, даже если на транспортное средство не представлены все необходимые документы.

«Граждане Украины, получившие временную или дополнительную защиту, не обязаны представлять типовые испытания автомобилей, не имеющих европейского одобрения типа», – пояснил Пийрфельдт. При этом сохраняется обязательство по уплате госпошлины в размере 205 евро за утверждение типа индивидуального транспортного средства и 192 евро за регистрацию и регистрационный знак. Однако предпосылкой для выдачи разрешения является то, что Транспортный департамент установил безопасность транспортного средства в дорожном движении в результате проверки и что транспортное средство принадлежит лицу. Если транспортное средство не принадлежит водителю, для регистрации требуется согласие владельца транспортного средства. Таможенная декларация также должна быть представлена ​​для регистрации.

Для получения таможенной скидки таможенная декларация должна быть заполнена в течение 12 месяцев с момента получения временной или дополнительной защиты. Если таможенная декларация заполняется позже, необходимо уплатить таможенную пошлину и налог с оборота.

Транспортные средства, зарегистрированные в Донецке и на других оккупированных Россией территориях, Департаментом транспорта не регистрируются.