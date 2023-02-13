Сегодня сотруднику уже недостаточно возможности удаленной работы. Для людей не менее важной становится возможность выбора рабочего времени, показали опрос CV Online и Inbank.
Опрос ⟩ Удаленки уже недостаточно: все чаще работники хотят иметь возможность работать из-за границы
Одним из важнейших критериев, на основании которого осуществляется отбор работодателя, является предоставление гибкого графика работы.
«Когда мы поинтересовались у соискателей и работодателей, что они подразумевают под гибким графиком работы, он включает в себя возможность удаленной и гибридной работы, гибкость в отношении рабочего времени, ориентированность на семью и оплачиваемые больничные или дополнительные дни отпуска, а также выбор рабочей нагрузки», – сказала менеджер по маркетингу CV-Online (cv.ee) Карла Одер.
Четверть вакансий имеют возможность удаленной работы
Основываясь на статистике CV.ee, Одер отметила, что в настоящее время в случае четверти вакансий имеется пометка о возможности удаленной работы.
«Это компании, которые смело заявляют, что работать можно удаленно. Я предполагаю, что на самом деле как минимум половина работодателей допускают решения для удаленной работы на определенных условиях, но не осмеливаются афишировать это публично», – заявила Одер.
Менеджер по персоналу Inbank Яаника Лилль также отметил, что возможность удаленной работы стала особенно важной для сотрудников во время кризиса Covid-19, но сегодня можно отметить тенденцию, что все больше людей хотят иметь возможность работать не только дома, но и за границей.
«Поскольку мы работаем на международном уровне, для многих должностей можно выполнять работу удаленно и отсутствовать в офисе в течение месяца или двух. Эта возможность в основном используется в зимние месяцы, чтобы немного подзарядить батареи на солнце, но в то же время продолжить работу над проектами. В основном сотрудники Inbank работали удаленно в Португалии, Испании и на Канарских островах, и прежде всего из-за подходящего часового пояса», – сказала Лилль.
Лилл отметила, что помимо гибкости ключевым словом для рабочей культуры является баланс между удаленной работой и работой в офисе. «И сотрудники, и работодатели осознали, что прямое личное общение также важно для поддержания командного духа и сотрудничества», – объяснила Лилль.
Индивидуальный подход к сотруднику
Менеджер по персоналу Inbank отметила, что в 2023 году важно подходить к каждому сотруднику индивидуально, вместе находя решение, которое больше всего его мотивирует.
«В то же время необходимо помнить о балансе между потребностями компании и сотрудника, а также свою роль играет то, как построено взаимодействие между коллегами, потому что рабочие процессы должны осуществляться слаженно», – сказала Лилль.
Хотя это довольно сложный процесс, по словам Лилль, индивидуальный подход окупается в долгосрочной перспективе, потому что удовлетворенный и преданный своему делу сотрудник также вносит больший вклад.
Одер также согласилась с тем, что самой большой тенденцией на рынке труда является предоставление работнику возможности выбора.
«Важна свобода выбора как в плане загруженности, так и, например, в вопросе дополнительных социальных пакетов. Мы все чаще слышим о том, что в случае с базовыми гигиеническими пакетами работодатели позволяют работникам выбирать между, например, спортивной компенсацией и медицинской страховкой. Но аналогичная свобода выбора распространяется и на другие аспекты организации труда. Например, выбор между опционами или постоянно более высокой заработной платой, или возможностью выбирать, работать утром или по вечерам», – заявила менеджер по маркетингу CV-Online (CV.ee).