Опрос ⟩ Удаленки уже недостаточно: все чаще работники хотят иметь возможность работать из-за границы

Одним из важнейших критериев, на основании которого осуществляется отбор работодателя, является предоставление гибкого графика работы.

«Когда мы поинтересовались у соискателей и работодателей, что они подразумевают под гибким графиком работы, он включает в себя возможность удаленной и гибридной работы, гибкость в отношении рабочего времени, ориентированность на семью и оплачиваемые больничные или дополнительные дни отпуска, а также выбор рабочей нагрузки», – сказала менеджер по маркетингу CV-Online (cv.ee) Карла Одер.

Четверть вакансий имеют возможность удаленной работы

Основываясь на статистике CV.ee, Одер отметила, что в настоящее время в случае четверти вакансий имеется пометка о возможности удаленной работы.

«Это компании, которые смело заявляют, что работать можно удаленно. Я предполагаю, что на самом деле как минимум половина работодателей допускают решения для удаленной работы на определенных условиях, но не осмеливаются афишировать это публично», – заявила Одер.

Менеджер по персоналу Inbank Яаника Лилль также отметил, что возможность удаленной работы стала особенно важной для сотрудников во время кризиса Covid-19, но сегодня можно отметить тенденцию, что все больше людей хотят иметь возможность работать не только дома, но и за границей.