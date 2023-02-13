В бюро Департамента полиции и погранохраны грядут важные перемены

«Мы заменим дигикиоски на новые, так как, с одной стороны, нынешние амортизированы, с другой, - технология не стоит на месте, поэтому важно, чтобы и в дигикиосках использовались новейшие технологии. Кроме того, мы сделали ставку на развитие программного обеспечения дигикиосков, чтобы их использование было еще более удобным и клиентоориентированным, при этом мы учитывали также поступавшую от клиентов обратную связь,» - пояснила владелец услуги установления личности Аннемари Паас.

Паас добавила, что в настоящее время в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны по всей Эстонии используется 24 дигикиоска, после замены их количество увеличится до 27. Один дигикиоск добавится в бюро обслуживания на улице П. Пинна в Таллинне. Кроме того, киоски будут установлены в бюро обслуживания Йыхви и Нарвы.

«Хотя мы запланировали работу техников таким образом, чтобы в работе дигикиосков было как можно меньше перебоев, однако замена может повлечь за собой кратковременную приостановку их работы. Когда в конкретном бюро обслуживания будет производиться замена дигикиоска и в его использовании будут перебои, мы непременно сразу же известим об этом пришедших в бюро обслуживания клиентов. Мы надеемся на понимание клиентов и приносим извинения за возможные неудобства и бóльшую затрату времени,» - сказала Паас.