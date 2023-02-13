СМИ: Иран передал России партию дальнобойных беспилотников многократного использования

По данным издания, сделка между Москвой и Тегераном была согласована в ноябре. Тогда российская делегация договорилась о поставке шести беспилотников Mohajer-6, а также 12 беспилотников Shahed 191 и 129. В отличие от дронов-камикадзе, которые ранее Иран поставлял России, эти БПЛА рассчитаны на многократное использование – после нанесения удара они возвращаются на базу.

Газета уточняет, что Россия заинтересована в поставках более совершенных дронов, поскольку ВСУ научились достаточно эффективно сбивать Shahed-131 и Shahed-136, которые в России переименовывают в «Герань-1» и «Герань-2».

Источник издания уточнил, что беспилотники в Россию доставляли двумя маршрутами – часть из них отправили иранским судном, которое передало груз кораблю ВМФ РФ в Каспийском море. Остальные доставила иранская государственная авиакомпания. При этом отмечается, что Иран отправил вместе с дронами группу из 54 инструкторов, которые помогли российским военным освоить беспилотники.

The Guardian также сообщает, что поставленные России БПЛА были произведены на том же заводе в городе Исфахан, который в конце января подвергся воздушной атаке. Это, по версии издания, ставит под вопрос будущие поставки беспилотников России, поскольку фабрика могла быть сильно повреждена в результате удара.

Российские военные активно используют дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 для ударов по военным и энергетическим объектам Украины.

Осенью 2022 года газета The Washington Post сообщала, что Россия планирует запустить производство иранских дронов на своей территории. В начале января 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что производство беспилотников может быть организовано в Тольятти.