На прошлой неделе норвежская прыгунья с трамплина Силье Опсет пережила ужасную ситуацию: ее прыжок с обычной горы Тронхейма стал неожиданно затяжным.
Видео ⟩ Ветер чуть не убил спортсменку при прыжке с трамплина
Норвежка прыгнула с трамплина Гранасен, высота которого составляет 105 метров. Из-за неблагоприятного стечения обстоятельств она пролетела на высоте около 117 метров. Когда спортсменка поняла, что дела плохи, стали слышны ее крики.
«Это был прыжок, который не должен был случиться», - подчеркнула Опсет в интервью.
По ее словам, скорость полета была слишком высокой, а направление ветра менялось все вермя.
«Во время прыжка ветер дул в спину, но на половине направление изменилось на встречное, и меня подхватило воздушным течением, - пояснила спортсменка. – Я была в шоке, когда поняла, на какой высоте лечу. Я не знаю, что творилось в моей голове, но в основном это был страх смерти».
Опсет боялась, что упадет на гладкую поверхность у подножия трамплина и переломает все кости. Несмотря на жесткое приземление, она отделалась легкими ушибами.
Также лыжница отмечает, что у нее какое-то время был психологический блок, особенно при прыжках с нормального трамплина. На больших трамплинах это проходит более естественно, и на них в этом сезоне у Опсет имеются три победы на этапах Кубка мира.
Silje trained in Trondheim this week, testing out the new facility.— Ski Jumping Women Norway (@sjwomennorway) February 9, 2023
Damn 💀
🎥: @OpsethSilje #skijumpingfamily pic.twitter.com/SNKG48t5gW