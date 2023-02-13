Видео ⟩ Ветер чуть не убил спортсменку при прыжке с трамплина

Норвежка прыгнула с трамплина Гранасен, высота которого составляет 105 метров. Из-за неблагоприятного стечения обстоятельств она пролетела на высоте около 117 метров. Когда спортсменка поняла, что дела плохи, стали слышны ее крики.

«Это был прыжок, который не должен был случиться», - подчеркнула Опсет в интервью.

По ее словам, скорость полета была слишком высокой, а направление ветра менялось все вермя.

«Во время прыжка ветер дул в спину, но на половине направление изменилось на встречное, и меня подхватило воздушным течением, - пояснила спортсменка. – Я была в шоке, когда поняла, на какой высоте лечу. Я не знаю, что творилось в моей голове, но в основном это был страх смерти».

Опсет боялась, что упадет на гладкую поверхность у подножия трамплина и переломает все кости. Несмотря на жесткое приземление, она отделалась легкими ушибами.

Также лыжница отмечает, что у нее какое-то время был психологический блок, особенно при прыжках с нормального трамплина. На больших трамплинах это проходит более естественно, и на них в этом сезоне у Опсет имеются три победы на этапах Кубка мира.