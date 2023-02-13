Согласно зимнему экономическому прогнозу Европейской комиссии, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии вырастет на 0,1 процента в этом году и на 2,8 процента в 2024 году, что на 0,3 процента меньше, чем прогнозировалось в прошлом году.
Прогноз Еврокомиссии ⟩ Инфляция достигла пика или экономику Эстонии ждут новые потрясения?
Комиссия прогнозирует уровень инфляции в Эстонии в этом году на уровне 6,2% и 2,2% в 2024 году. Уровень инфляции за 2022 год составил 19,2 процента, сообщили в эстонском представительстве Еврокомиссии.
В прошлом году частное потребление в Эстонии значительно замедлилось, а в конце года резко сократилось и промышленное производство, отражающее снижение спроса в наиболее важных секторах – деревообрабатывающей и металлургической промышленностях. Несмотря на это, показатели рынка труда в целом были хорошими как в конце прошлого года, так и в начале этого года, при незначительном росте безработицы.
По мнению Комиссии, повышение процентных ставок, вероятно, окажет сильное влияние на потребление и рынок строительства, учитывая преобладание гибких процентных ставок в кредитных договорах. Тем не менее, в 2023 году ВВП все же должен пойти вверх, поскольку текущие негативные факторы, особенно инфляция, слабый внешний спрос и низкий уровень доверия, должны постепенно отступить, а налогово-бюджетная политика станет экспансивной.
По данным Комиссии, почти через год после начала агрессивной войны России в Украине экономика Европейского союза (ЕС) на начало 2023 года находится в лучшем состоянии, чем прогнозировалось осенью.
Промежуточный зимний прогноз повышает перспективы роста в этом году до 0,8 процента в ЕС и до 0,9 процента в зоне евро. Оба региона должны избежать технической рецессии, прогнозируемой на начало года. Прогноз инфляции также улучшился как на 2023, так и на 2024 год.
После стремительного роста в первой половине 2022 года в третьем квартале рост замедлился, хотя и немного меньше, чем ожидалось. В четвертом квартале, несмотря на чрезвычайные негативные потрясения, осенний прогноз падения не повлиял на экономику ЕС. Темпы роста на 2022 год в настоящее время оцениваются в 3,5 процента как в ЕС, так и в зоне евро.
По мнению Комиссии, благоприятные события после осеннего прогноза улучшили перспективы роста в этом году. Продолжающаяся диверсификация источников поставок и резкое снижение потребления увеличили наполняемость газохранилищ выше среднего уровня последних лет, а оптовые цены на газ упали значительно ниже довоенного уровня.
Кроме того, рынок труда ЕС продолжал хорошо функционировать, а уровень безработицы оставался на рекордно низком уровне в 6,1 процента до конца 2022 года. Уверенность повышается, и январские опросы показывают, что экономическая активность не должна сойти на нет и в первом квартале 2023 года.
Однако, по данным Еврокомиссии, факторы, угрожающие росту, никуда не делись. Потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергию, а базовая инфляция, уровень инфляции, который исключает цены на энергию и необработанные продукты питания, продолжал расти в январе, что еще больше снизило покупательную способность домохозяйств. Поскольку инфляционное давление сохраняется, продолжается жесткая денежно-кредитная политика, которая сдерживает деловую активность и инвестиции.
Однако, по данным Еврокомиссии, факторы, угрожающие росту, никуда не делись. Потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергию, а базовая инфляция, уровень инфляции, который исключает цены на энергию и необработанные продукты питания, продолжал расти в январе, что еще больше снизило покупательную способность домохозяйств. Поскольку инфляционное давление сохраняется, продолжается жесткая денежно-кредитная политика, которая сдерживает деловую активность и инвестиции.
Рост, предсказанный на 2023 год в зимнем промежуточном прогнозе, на 0,5 и 0,6 процентных пункта соответственно выше, чем прогнозировался осенью. Темпы роста в 2024 году останутся неизменными, оставаясь на уровне 1,6 процента в ЕС и 1,5 процента в зоне евро. К концу прогнозируемого периода объем производства должен быть почти на один процент выше, чем прогнозировалось осенью.
Общая инфляция замедлялась три месяца подряд, что, по мнению Комиссии, означает, что пик пройден. Таков был прогноз на осень. Согласно экспресс-оценке, после достижения рекордно высокого уровня в 10,6% в октябре инфляция снизилась, упав в еврозоне до 8,5% в январе. Снижение произошло в основном из-за замедления инфляции на энергоносители, в то время как базовая инфляция еще не достигла своего пика.
По сравнению с осенью прогноз инфляции был несколько скорректирован в сторону понижения по сравнению, что в основном отражает развитие ситуации на энергетическом рынке. Согласно прогнозу, общая инфляция в ЕС снизится с 9,2 процента в 2022 году до 6,4 процента в 2023 году и 2,8 процента в 2024 году. В зоне евро она должна снизиться с 8,4% в 2022 году до 5,6% в 2023 году и 2,5% в 2024 году.
В Эстонии инфляция потребительских цен достигла пика в августе прошлого года. К настоящему времени инфляция немного замедлилась, но средний показатель за 2022 год составил 19,4 процента. Ожидается, что замедление инфляции продолжится из-за снижения цен на энергоносители и сырье.
Хотя неопределенность, связанная с прогнозом, по-прежнему высока, по мнению Еврокомиссии, риски для роста в целом сбалансированы. Внутренний спрос может оказаться выше прогноза, если недавнее падение оптовых цен на газ сильнее перенесется на потребительские цены и потребление продолжится.
Тем не менее, нельзя исключать, что в условиях сохраняющейся геополитической напряженности падение цен вернется к росту. Зарубежный спрос также может оказаться более сильным после открытия Китая, что может способствовать росту мировой инфляции.