Прогноз Еврокомиссии ⟩ Инфляция достигла пика или экономику Эстонии ждут новые потрясения?

После стремительного роста в первой половине 2022 года в третьем квартале рост замедлился, хотя и немного меньше, чем ожидалось. В четвертом квартале, несмотря на чрезвычайные негативные потрясения, осенний прогноз падения не повлиял на экономику ЕС. Темпы роста на 2022 год в настоящее время оцениваются в 3,5 процента как в ЕС, так и в зоне евро.

По мнению Комиссии, благоприятные события после осеннего прогноза улучшили перспективы роста в этом году. Продолжающаяся диверсификация источников поставок и резкое снижение потребления увеличили наполняемость газохранилищ выше среднего уровня последних лет, а оптовые цены на газ упали значительно ниже довоенного уровня.

Кроме того, рынок труда ЕС продолжал хорошо функционировать, а уровень безработицы оставался на рекордно низком уровне в 6,1 процента до конца 2022 года. Уверенность повышается, и январские опросы показывают, что экономическая активность не должна сойти на нет и в первом квартале 2023 года.

Однако, по данным Еврокомиссии, факторы, угрожающие росту, никуда не делись. Потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергию, а базовая инфляция, уровень инфляции, который исключает цены на энергию и необработанные продукты питания, продолжал расти в январе, что еще больше снизило покупательную способность домохозяйств. Поскольку инфляционное давление сохраняется, продолжается жесткая денежно-кредитная политика, которая сдерживает деловую активность и инвестиции.