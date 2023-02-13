Дипломаты РФ ⟩ Смотрите, кто остался в Таллинне после сокращения посольства

После понижения уровня дипломатических отношений между Эстонией и Россией, с 7 февраля 2023 года в посольстве РФ работает восемь сотрудников вместо семнадцати. Rus.Postimees знакомит вас с российскими дипломатами, которые остались в Таллинне.
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Главой представительства России в ранге временного поверенного в делах стал Ленар Салимуллин, который до этого работал в ранге советника-посланника этого же посольства. Ленару Салимуллину 38 лет, он родом из Высокогорского района Республики Татарстан.
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