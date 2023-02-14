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Осторожно, поезд! ⟩ В Эстонии участились ДТП на переездах: кто виноват и что делать?

София Солдатенко
, reporter
В Эстонии участились ДТП на переездах: кто виноват и что делать?
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Фото: Dmitri Kotjuh

В понедельник, 13 февраля, на железнодорожном переезде в Йыгевамаа столкнулись поезд и фургон. Это уже второе ДТП на железной дороге за последние четыре дня. В чем причина этих аварий и можно ли сделать переезды более безопасными для всех участников движения?

По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, в 2022 году на железных дорогах Эстонии было 12 происшествий, из них десять -  столкновения автомобиля и поезда, в двух других случаях под поезд попадали люди. В итоге погиб один человек и 15 пострадали.

В этом году произошло уже три ДТП на железнодорожных переездах, а 7 января под колесами поезда погиб 23-летний молодой человек.

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