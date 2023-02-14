Осторожно, поезд! ⟩ В Эстонии участились ДТП на переездах: кто виноват и что делать?

По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, в 2022 году на железных дорогах Эстонии было 12 происшествий, из них десять - столкновения автомобиля и поезда, в двух других случаях под поезд попадали люди. В итоге погиб один человек и 15 пострадали.