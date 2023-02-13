Секретная служба США открывает в Эстонии особую программу

Балтийская программа обучения компьютерной криминалистике (CFTP) предназначена для сотрудников правоохранительных органов со всего Балтийского региона для разработки новых методов расследования и судебного преследования киберпреступников.

Назначенный посол США Джордж П. Кент вместе с ведущим государственным прокурором Эстонии Дилайлой Нахкур-Таммиксаар, исполняющей обязанности ректора Академии внутренней безопасности Ингрид Ветка и директором колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней безопасности Кристианом Яани открыли учебную программу.

В своем выступлении назначенный посол Кент подчеркнул важность регионального сотрудничества правоохранительных органов для противодействия киберпреступлениям.

«Мы рады открыть этот важный кибер-курс, который не только укрепит партнерство между правоохранительными органами США и Эстонии, но и сотрудничество в странах Балтии. Я уверен, что эта программа еще больше улучшит наши возможности по совместному расследованию программ-вымогателей и других киберпреступлений и в итоге укрепит нашу общую безопасность», - сказал назначенный посол Кент.

Целью программы CFTP является обучение, практика и помощь партнерам правоохранительных органов Балтийского региона в расследовании новых технологий, используемых преступниками, обработке цифровых доказательств и реагировании на вторжения в сети.

Пятилетняя программа стоимостью семь миллионов долларов США обучит сотни сотрудников правоохранительных органов использованию новейших аналитических методов и вооружит их самыми передовыми технологиями, чтобы идти в ногу с новыми угрозами и меняющимся ландшафтом международной киберпреступности.