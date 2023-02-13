Член Рийгикогу Иви Ээнмаа (Партия реформ) организовала в декабре встречу с избирателями, которая обошлась налогоплательщикам чрезвычайно дорого.
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Компенсация расходов ⟩ За счет налогоплательщиков: член Рийгикогу потратила на встречу с избирателями 4200 евро
За счет налогоплательщиков: член Рийгикогу потратила на встречу с избирателями 4200 евро
Встречи с избирателями и оплата их из компенсаций на расходы - обычная практика среди депутатов. Однако если бюджет таких мероприятий обычно ограничен несколькими сотнями, то Ээнмаа потратила на свое, проведенное 6 декабря, целых 4200 евро.