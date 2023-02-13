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Компенсация расходов ⟩ За счет налогоплательщиков: член Рийгикогу потратила на встречу с избирателями 4200 евро

Мейнхард Пулк
, журналист
За счет налогоплательщиков: член Рийгикогу потратила на встречу с избирателями 4200 евро
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Иви Ээнмаа (слева).
Иви Ээнмаа (слева). Фото: Raul Mee

Член Рийгикогу Иви Ээнмаа (Партия реформ) организовала в декабре встречу с избирателями, которая обошлась налогоплательщикам чрезвычайно дорого.

Встречи с избирателями и оплата их из компенсаций на расходы - обычная практика среди депутатов. Однако если бюджет таких мероприятий обычно ограничен несколькими сотнями, то Ээнмаа потратила на свое, проведенное 6 декабря, целых 4200 евро.

Стоимость аренды помещения для проведения мероприятия в отеле Telegraaf составила 2100 евро. На технику было потрачено 480 евро, на два кофе-брейка - по 810 евро на каждый.

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