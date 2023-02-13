ФОТО ⟩ Ехавший по шоссе Таллинн-Тарту водитель заметил лежащий в кювете BMW

«Серебристый BMW в кювете на дороге Таллинн-Тарту возле Койги. Машина до сих сильно повреждена», – написала в редакцию женщина, заметившая выезжающую с дороги автомобиль. «Как долго эта машина уже стоит там?» – интересуется она.

Фото: Erakogu

Автомобиль, находящийся в кювете попал в аварию в пятницу, 10 февраля. Информация о дорожно-транспортном происшествии на 94-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярвамаа поступила в полицию в пятницу в 16:16. Столкнулись автомобили Audi A4 и BMW 316I.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вильманн сообщила, что автомобилем BMW управляла 23-летняя женщина, машину которой занесло из-за скользких дорожных условий, в результате чего она столкнулась с автомобилем Audi A4, за рулем которого был 44-летний мужчина. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения и съехали с дороги в кювет. Водитель BMW был доставлен в больницу Ярвамаа, водитель Audi в медицинской помощи не нуждался.

Фото: Dmitri Kotjuh

Аправлявший Audi сообщил Järva Teataja, что в момент аварии он ехал в сторону Таллинна. Ехавший ему навстречу BMW начал вилять по дороге, попал в боковой занос и столкнулся с его автомобилем. «По словам женщины, ехавшей за рулем BMW, она затормозила и не справилась с управлением на скользкой дороге», – сказал он.