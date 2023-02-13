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В Луунья волосы женщины застряли в производственной линии

BNS
В Луунья волосы женщины застряли в производственной линии
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

В волости Луунья Тартуского уезда в минувшую пятницу произошел несчастный случай на производстве: волосы 38-летней женщины застряли в производственной линии, женщина серьезно пострадала.

В центр тревоги в пятницу поступило сообщение о том, что на предприятии в волости Луунья произошел несчастный случай: волосы 38-летней женщины застряли в производственной линии, сообщил в понедельник пресс-секретарь Лыунаской префектуры. Женщина получила серьезные травмы, скорая помощь доставила ее в больницу.

Точные обстоятельства учившегося будут установлены в ходе уголовного разбирательства.

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