В Луунья волосы женщины застряли в производственной линии

В центр тревоги в пятницу поступило сообщение о том, что на предприятии в волости Луунья произошел несчастный случай: волосы 38-летней женщины застряли в производственной линии, сообщил в понедельник пресс-секретарь Лыунаской префектуры. Женщина получила серьезные травмы, скорая помощь доставила ее в больницу.