В волости Луунья Тартуского уезда в минувшую пятницу произошел несчастный случай на производстве: волосы 38-летней женщины застряли в производственной линии, женщина серьезно пострадала.
В Луунья волосы женщины застряли в производственной линии
В Луунья волосы женщины застряли в производственной линии
В центр тревоги в пятницу поступило сообщение о том, что на предприятии в волости Луунья произошел несчастный случай: волосы 38-летней женщины застряли в производственной линии, сообщил в понедельник пресс-секретарь Лыунаской префектуры. Женщина получила серьезные травмы, скорая помощь доставила ее в больницу.
Точные обстоятельства учившегося будут установлены в ходе уголовного разбирательства.
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