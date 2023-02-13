В Pirelli пояснили, что случилось с покрышками машины Тянака в Швеции

Если поначалу концерн обвинил во всем гонщиков – якобы, давление в шинах было слишком низким, – то сейчас появились учтонения, что же конкретно случилось с шиной на машине Тянака.

Прежде всего, Pirelli в пресс-релизе, опубликованном на своем веб-сайте, пояснила, что проблемы с шинами у гонщиков Hyundai Крейга Брина и Эсапекки Лаппа на 13-м спецучастке были вызваны расслоением шин, но проблему выявили и устранили.

«У Тянака была проблема, связанная не с расслоением. Разрушение покрышки произошло из-за медленного движения воздуха – от этого произошло нарушение структуры», - прокомментировал представитель компании Теренцио Тестони.