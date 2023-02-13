Отть Тянак, победитель шведского этапа чемпионата мира по авторалли, в субботу на прямом отрезке дороги порвал покрышку. Теперь производитель шин Pirelli пояснил, что случилось.
В Pirelli пояснили, что случилось с покрышками машины Тянака в Швеции
Если поначалу концерн обвинил во всем гонщиков – якобы, давление в шинах было слишком низким, – то сейчас появились учтонения, что же конкретно случилось с шиной на машине Тянака.
Прежде всего, Pirelli в пресс-релизе, опубликованном на своем веб-сайте, пояснила, что проблемы с шинами у гонщиков Hyundai Крейга Брина и Эсапекки Лаппа на 13-м спецучастке были вызваны расслоением шин, но проблему выявили и устранили.
«У Тянака была проблема, связанная не с расслоением. Разрушение покрышки произошло из-за медленного движения воздуха – от этого произошло нарушение структуры», - прокомментировал представитель компании Теренцио Тестони.
Также специалисты подчеркнули, что свою роль сыграли и сложные условия на этом спецучастке. Там было все: и голый лед, и глубокие колеи, и открытый гравий – все это оказало сильную нагрузку на покрышки. Если бы дорожные условия были зимними, то покрышки Pirelli работали бы отлично, добавили представители фирмы.