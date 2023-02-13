На прошлой неделе сотрудники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции задержали директора бассейна Куремаа Райво Тралла, которого подозревают в злоупотреблении доверием, и предпринимателя и бывшего высокопоставленного полицейского Рауно Высасте, которого подозревают в содействии злоупотреблению доверием. Согласно первоначальным данным, в результате их деятельности бассейну Куремаа, находящемуся в ведении волости Йыгева, был нанесен большой ущерб, который достигает 800 000 евро.
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Бывшего полицейского подозревают в том, что он облапошил волость на 800 000 евро
Бывшего полицейского подозревают в том, что он облапошил волость на 800 000 евро
Советник по связям с общественностью Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус рассказал, что, согласно первоначальным данным, в период с 2018 по 2022 год директор бассейна Куремаа Райво Тралла и член правления и единственный собственник Ferricrux Рауно Высасте заключали соглашения, которые позволяли Ferricrux OÜ предлагать в бассейне Куремаа услуги размещения и питания для солдат союзников, дислоцированных в Эстонии.
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