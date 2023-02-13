Бывшего полицейского подозревают в том, что он облапошил волость на 800 000 евро

На прошлой неделе сотрудники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции задержали директора бассейна Куремаа Райво Тралла, которого подозревают в злоупотреблении доверием, и предпринимателя и бывшего высокопоставленного полицейского Рауно Высасте, которого подозревают в содействии злоупотреблению доверием. Согласно первоначальным данным, в результате их деятельности бассейну Куремаа, находящемуся в ведении волости Йыгева, был нанесен большой ущерб, который достигает 800 000 евро.