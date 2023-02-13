Тайсон Фьюри пообещал отделать 50 звезд YouTube за один вечер

«Да, я бы подрался со всеми ними одновременно. Я не знаю, сколько всего есть ютуберов-боксеров. Но давайте, например, скажем, что их 50. Мы построим их всех в ряд, а затем каждого выставим на один раунд. Потом я вынесу их всех за один вечер. Почему бы и нет? Каждый из них проведет один пятиминутный раунд, и они увидят, смогут ли выстоять. Вот как надо разбираться с ютуберами. Со всеми за один вечер», – сказал Фьюри.