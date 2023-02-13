КОКАИН ⟩ Опасное соглашение знаменитых и успешных людей, покрытое тайной

По данным Института развития здравоохранения, 15 процентов смертей из-за наркотиков в прошлом году были связаны с употреблением кокаина и 29 процентов – с употреблением амфетамина, двух разных наркотиков, от которых ожидают одного и того же чувства: эйфории. Наркоманы бывают не только со шприцем на лестничной клетке панельного дома. Наоборот: и торговец, и полиция, и ученый уверяют Postimees, что в плену таких веществ незаметно может оказаться кто угодно: политик, учитель, предприниматель или, как выяснилось на прошлой неделе, и востребованный актер Мярт Аванди.