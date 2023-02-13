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КОКАИН ⟩ Опасное соглашение знаменитых и успешных людей, покрытое тайной

Брита-Мария Алас
Опасное соглашение знаменитых и успешных людей, покрытое тайной
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Кайтселийт, театр Эндла и полиция приветствуют честное признание Аванди и не вынашивают никаких планов наказания актера.
Кайтселийт, театр Эндла и полиция приветствуют честное признание Аванди и не вынашивают никаких планов наказания актера. Фото: Eero Vabamägi

По данным Института развития здравоохранения, 15 процентов смертей из-за наркотиков в прошлом году были связаны с употреблением кокаина и 29 процентов – с употреблением амфетамина, двух разных наркотиков, от которых ожидают одного и того же чувства: эйфории. Наркоманы бывают не только со шприцем на лестничной клетке панельного дома. Наоборот: и торговец, и полиция, и ученый уверяют Postimees, что в плену таких веществ незаметно может оказаться кто угодно: политик, учитель, предприниматель или, как выяснилось на прошлой неделе, и востребованный актер Мярт Аванди.

В среду Аванди, работающий в театре «Эндла», признался ETV, что последние десять лет боролся с кокаиновой зависимостью. И в домашнем для него театре, и в Кайтселийте, выразивших ему свою поддержку, подтвердили, что не прекратят сотрудничество с актером. Полиция также приветствовала честность Аванди, заявив, что производство не начато.

Легко может возникнуть впечатление, что на кокаиновое сообщество, культивирующее «гламурный» образ жизни, редко указывают пальцем, в отличие от, например, валяющихся на земле фентаниловых шприцев и трясущихся наркоманов.

В то же время есть и немало поклонников, которые разочаровались в актере – общество раскололось надвое.

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