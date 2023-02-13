Президент Молдовы: Россия планирует организовать в нашей стране переворот

Россия планирует оппозиционными протестами, а также с привлечением военных людей и граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, напасть на правительственные учреждения и сменить власть в стране, сказала президент Молдовы.

Это не первый раз, когда Россия пытается сменить власть в Молдове, утверждает президент. Такие попытки уже состоялись осенью, но благодаря тому, что структуры безопасности Молдовы вмешались оперативно, они окончились неудачно.

«План [России] предусматривает для этого периода диверсии, вовлекая военных людей, которые маскируются гражданскими, чтобы совершить насилие, напасть на государственные учреждения и захватить заложников», – сказала Санду.

С помощью оппозиционных протестов Россия планирует организовать переворот в Молдове и добиться изменения власти в Кишиневе, отметила президент.

«В документах, полученных от наших украинских партнеров, указаны аспекты логистики этой разрушающей деятельности. План предусматривает использование иностранных граждан в насилии. Например, в материалах есть инструкции о въезде в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории», – сказала президент.

Структуры безопасности Молдовы работают над тем, чтобы избежать этой провокации и контролировать ситуацию, добавила она.

«При осуществлении этого плана преступники надеются на известные внутренние силы, в том числе преступные группировки, такие как партия "Шор", некоторых ветеранов, бывших работников правоохранительных структур и людей, которые известны своими связями с [олигархом Владимиром] Плахотняком», – сказала Санду.

Цель этих действий – замена «конституционной и легитимной власти в Кишиневе» на нелегитимную, пророссийскую, «чтобы Россия могла приостановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне с Украиной», – сказала президент.

Парламент Молдовы должен в ближайшее время принять законопроекты, которые предоставят Cлужбе информации и безопасности и прокуратуре необходимые инструменты для более эффективной борьбы с рисками государственной безопасности, отметила Сандe.

«Все, кто участвует в таких акциях и кто их защищает, должны быть привлечены к ответственности», – подчеркнула президент.

Санду посоветовала гражданам быть внимательными и доверять официальной информации, потому что «самая агрессивная форма нападения – это информационное нападение».