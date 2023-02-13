Мэр южноэстонского города Выру Анти Аллас написал в публичном обращении, что расширение полигона Нурсипалу остановит развитие окружающего его региона, что, в свою очередь, приведет к уменьшению налоговых поступлений. Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Выру.
Мэр Выру: расширение полигона Нурсипалу затормозит развитие целого региона
«Планирование в регионе с высокой плотностью населения полигона таких масштабов с большой долей вероятности может спровоцировать значительно ускоренную убыль населения и уменьшение налоговых поступлений на территории, которая сейчас является вполне жизнеспособной и развивающейся, что, в свою очередь, затормозит возможности обеспечения качественное обслуживание населения», – пишет Аллас в своем обращении и добавляет, что все это в комплексе негативно отразится на развитии региона.
Аллас обратил внимание на то, что в радиусе шести километров от полигона Нурсипалу не только проживают 17 000 человек, но и расположен самый густонаселенный регион Выруского уезда, включающий не только город Выру, но и часть волостей Выру, Рыуге и Антсла.
По словам мэра Выру, важно иметь в виду, что вблизи центрального полигона, расположенного в волости Куусалу Харьюского уезда, плотность населения значительно ниже. Как отметил Аллас, за последние тридцать лет в различных государственных, региональных, а также местных документах по развитию региона Нурсипалу рассматривался в существенно ином свете – и как регион для удаленной работы, и для природного туризма или отдыха, и как место, где по достоинству используются местные ресурсы.
«К сожалению, на государственном уровне перспективы развития Сил обороны в долгосрочной перспективе были нам неизвестны, а может, их просто и не было. Документы по теме выбора места для полигона, которые были обнародованы в последний момент по нашей настоятельной просьбе, однозначно указывают на аргументы расширения - такие как расстояние от существующей воинской части или количество частной собственности, остающейся в этом районе, – но не анализируют последствия для всего окрестного населения», – констатирует Аллас.
По его словам, окончательное решение о расширении полигона следует принимать не в спешке, а в рамках нормального процесса планирования. При этом необходимо оценить социально-экономическое воздействие планируемого расширения на регион.
«Боюсь, что, к сожалению, негативное социально-экономическое воздействие будет очень большим. Если, несмотря на это, план все же хотят реализовать, то все лица, принимающие решения, должны задать себе вопрос – а волнует ли меня тот факт что жизнеспособность одного из удаленных регионов Эстонии значительно снизится? Если да, то готовы ли эстонское государство и налогоплательщики полностью компенсировать это негативное влияние - или в этом нет необходимости?» – спрашивает Аллас в своем публичном обращении.
При этом он рекомендует в ходе дискуссий на эту тему не зацикливаться только на вопросах недвижимого имущества, остающегося в районе будущего полигона.