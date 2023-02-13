Мэр Выру: расширение полигона Нурсипалу затормозит развитие целого региона

«Планирование в регионе с высокой плотностью населения полигона таких масштабов с большой долей вероятности может спровоцировать значительно ускоренную убыль населения и уменьшение налоговых поступлений на территории, которая сейчас является вполне жизнеспособной и развивающейся, что, в свою очередь, затормозит возможности обеспечения качественное обслуживание населения», – пишет Аллас в своем обращении и добавляет, что все это в комплексе негативно отразится на развитии региона.

Аллас обратил внимание на то, что в радиусе шести километров от полигона Нурсипалу не только проживают 17 000 человек, но и расположен самый густонаселенный регион Выруского уезда, включающий не только город Выру, но и часть волостей Выру, Рыуге и Антсла.

По словам мэра Выру, важно иметь в виду, что вблизи центрального полигона, расположенного в волости Куусалу Харьюского уезда, плотность населения значительно ниже. Как отметил Аллас, за последние тридцать лет в различных государственных, региональных, а также местных документах по развитию региона Нурсипалу рассматривался в существенно ином свете – и как регион для удаленной работы, и для природного туризма или отдыха, и как место, где по достоинству используются местные ресурсы.