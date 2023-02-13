Пн, 13.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Министерство считает необходимым ускорить процесс трудоустройства иностранцев

BNS
Министерство считает необходимым ускорить процесс трудоустройства иностранцев
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Документы. Фото иллюстративное.
Документы. Фото иллюстративное. Фото: Илья Смирнов

По данным Министерства экономики и коммуникаций (MKM), сроки оформления краткосрочного трудоустройства и видов на жительство занимают слишком много времени. Это, в свою очередь, не позволяет новым специалистам быстро приступить к работе.

В начале января Министерство внутренних дел объявило о плане разработать поправки к законодательству, чтобы упорядочить критерии процессов, связанных с временным пребыванием, проживанием и работой иностранцев в Эстонии. Для этого в министерстве запросили обратную связь у заинтересованных лиц.

В письме из Министерства экономики и коммуникаций главной областью беспокойства указывалось большое количество времени, которое людям приходится тратить на оформление нужных документов. Например, одно только время ожидания приема заявлений на получение визы в посольстве Эстонии за границей может достигать полутора месяцев. С точки зрения министерства, оформление краткосрочной регистрации занятости должно быть сокращено до 10 дней, а оформление вида на жительство должно происходить в течение максимум 30 дней.

В министерстве также обращают внимание на тот факт, что заявления на получение визы для супругов и членов семьи иностранных работников рассматриваются отдельно от того же процесса работника, что препятствует совместному переезду семей. Таким образом, может сложиться ситуация, когда члены семьи получают визы в разное время, и это не дает возможности переехать всем вместе. 

Помимо этого, в министерстве считают важным изменить требования к документации, связанные с визовой процедурой, таким образом, чтобы все  они были основанными на законах и однотипными, поскольку в настоящее время процессы в каждом посольстве отличаются. 

Также в министерстве предложили рассмотреть возможность предоставления помощи в оформлении и подаче заявлений тем клиентам, кому это необходимо, и сделать обзор статуса процесса, в котором находится тот или иной документ, доступнее.

Ключевые слова
Наверх