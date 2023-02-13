Министерство считает необходимым ускорить процесс трудоустройства иностранцев

В начале января Министерство внутренних дел объявило о плане разработать поправки к законодательству, чтобы упорядочить критерии процессов, связанных с временным пребыванием, проживанием и работой иностранцев в Эстонии. Для этого в министерстве запросили обратную связь у заинтересованных лиц.

В письме из Министерства экономики и коммуникаций главной областью беспокойства указывалось большое количество времени, которое людям приходится тратить на оформление нужных документов. Например, одно только время ожидания приема заявлений на получение визы в посольстве Эстонии за границей может достигать полутора месяцев. С точки зрения министерства, оформление краткосрочной регистрации занятости должно быть сокращено до 10 дней, а оформление вида на жительство должно происходить в течение максимум 30 дней.

В министерстве также обращают внимание на тот факт, что заявления на получение визы для супругов и членов семьи иностранных работников рассматриваются отдельно от того же процесса работника, что препятствует совместному переезду семей. Таким образом, может сложиться ситуация, когда члены семьи получают визы в разное время, и это не дает возможности переехать всем вместе.

Помимо этого, в министерстве считают важным изменить требования к документации, связанные с визовой процедурой, таким образом, чтобы все они были основанными на законах и однотипными, поскольку в настоящее время процессы в каждом посольстве отличаются.