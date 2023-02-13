Вслед за культурой – бизнес: у Таллинна появилось новое «сердце»

В конце года средняя цена квадратного метра квартиры в районе Пыхья-Таллинн превысила 4000 евро. Это, в свою очередь, впервые сделало Пыхья-Таллинн самым дорогим столичным районом, при этом значительно обогнав предыдущего лидера - район Кесклинна.

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa Яануса Лаугуса, рост популярности района Пыхья-Таллинн обусловлен как большой долей новостроек, так и превращением района в «пульсирующую жилу» столицы.

Пыхья-Талинн фактически стал новым центром города. Яанус Лаугус

«Большой приток и активное передвижение людей показывает, что привычные границы центра города по административному делению стали размытыми. Если в 1990-е самыми престижными были районы улиц Роозикрантси, Кентманна, Лембиту и Пронкси, то сегодня им на смену пришли другие места», - объяснил Лаугус.

По его словам, жизнь и культура движутся в сторону моря - от Ротерманна до Ноблесснера.