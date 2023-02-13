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Вслед за культурой – бизнес: у Таллинна появилось новое «сердце»

PM Majandus
Вслед за культурой – бизнес: у Таллинна появилось новое «сердце»
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Квартирные дома в Ноблесснере. Фото иллюстративное.
Квартирные дома в Ноблесснере. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Район Пыхья-Таллинна стал новым «сердцем» солицы, где за недвижимость приходится платить самую высокую цену за квадратный метр в стране.

В конце года средняя цена квадратного метра квартиры в районе Пыхья-Таллинн превысила 4000 евро. Это, в свою очередь, впервые сделало Пыхья-Таллинн самым дорогим столичным районом, при этом значительно обогнав предыдущего лидера - район Кесклинна.

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa Яануса Лаугуса, рост популярности района Пыхья-Таллинн обусловлен как большой долей новостроек, так и превращением района в «пульсирующую жилу» столицы.

Пыхья-Талинн фактически стал новым центром города.

Яанус Лаугус

«Большой приток и активное передвижение людей показывает, что привычные границы центра города по административному делению стали размытыми. Если в 1990-е самыми престижными были районы улиц Роозикрантси, Кентманна, Лембиту и Пронкси, то сегодня им на смену пришли другие места», - объяснил Лаугус. 

По его словам, жизнь и культура движутся в сторону моря - от Ротерманна до Ноблесснера.

«А туда, куда движется культура, следует и бизнес. Поток туристов также движется в сторону Каламая и, например, на площади Вабадузе их уже не так много. Днем квартал Маакри с его офисными зданиями "жужжит", но после окончания рабочего дня там становится пусто», - добавил Лаугус.

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