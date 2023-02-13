За январь в городскую казну столицы поступило более 82 миллионов евро

Больше всего средств поступило от подоходного налога физических лиц, который составил 9% от запланированной суммы, или 56,1 миллиона евро. Затем последовали местные налоги суммой 1,5 миллиона евро. По словам Тамма, первая большая часть земельного налога поступит в городскую казну в апреле в соответствии с установленными законодательством сроками уплаты земельного налога.

В первый месяц года от хозяйственной деятельности городских учреждений получено 8,9 миллионов евро, или 9,2% от запланированного на год. Прочие доходы были равны 228,8 миллионов евро, что является 11,7% от запланированного на год. Пособия от государства и зарубежных источников финансирования составили в 15,6 миллионов евро.

При этом от инвестиционной деятельности города получено 472,1 тысячи евро, или 4,6% от прогнозируемой суммы.

Таллинн произвел выплаты на сумму 107,8 миллиона евро, что составляет 9,4% от запланированного на год. Расходы на административную деятельность составили 96,4 миллионов евро, или 10,1% от запланированной суммы, на инвестиционную деятельность было потрачено 11,3 миллиона евро, или 6,7% от запланированной суммы, а в качестве выплат на финансовую деятельность были выплачены основные платежи по кредитам и аренде на сумму 79 000 евро.