За первый месяц 2023 года в бюджет Таллинна поступило 82,8 миллиона евро, или 8,6 процента запланированных на год поступлений без учета деятельности по финансированию. Налоговые поступления составили 57,6 миллионов евро, что составляет 8,6 процента от запланированного, сообщил BNS финансовый директор Таллинна Сильвер Тамм.
За январь в городскую казну столицы поступило более 82 миллионов евро
Больше всего средств поступило от подоходного налога физических лиц, который составил 9% от запланированной суммы, или 56,1 миллиона евро. Затем последовали местные налоги суммой 1,5 миллиона евро. По словам Тамма, первая большая часть земельного налога поступит в городскую казну в апреле в соответствии с установленными законодательством сроками уплаты земельного налога.
В первый месяц года от хозяйственной деятельности городских учреждений получено 8,9 миллионов евро, или 9,2% от запланированного на год. Прочие доходы были равны 228,8 миллионов евро, что является 11,7% от запланированного на год. Пособия от государства и зарубежных источников финансирования составили в 15,6 миллионов евро.
При этом от инвестиционной деятельности города получено 472,1 тысячи евро, или 4,6% от прогнозируемой суммы.
Таллинн произвел выплаты на сумму 107,8 миллиона евро, что составляет 9,4% от запланированного на год. Расходы на административную деятельность составили 96,4 миллионов евро, или 10,1% от запланированной суммы, на инвестиционную деятельность было потрачено 11,3 миллиона евро, или 6,7% от запланированной суммы, а в качестве выплат на финансовую деятельность были выплачены основные платежи по кредитам и аренде на сумму 79 000 евро.
На конец января свободный остаток средств города составлял 52,6 миллиона евро.