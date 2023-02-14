Авиакомпании-лоукостеры все чаше вычеркивают из своих планов Таллинн. Помимо ирландского перевозчика RyanAir, объявившего о прекращении полетов в Неаполь, Париж, Берлин, Биллунд, Дублин, Нюрнберг, на Мальту и Кипр, закрыл почти все итальянские направления (Венеция, Рим, Неаполь) и венгерский лоукостер Wizz Air. Кто заменит бюджетные авиакомпании? Как повлияет снижение конкуренции на стоимость авиабилетов?
Студия Postimees: бюджетные авиакомпании в Эстонии не прижились?
14:00
Студия Postimees: бюджетные авиакомпании в Эстонии не прижились?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Смотрите включение из студии в 14:00!
- Чем вызван уход из Таллинна популярных европейских лоукостеров?
- Повышение аэропортных сборов важнее интересов пассажиров и географии полетов?
- Насколько вероятно, что RyanAir и Wizz Air полностью прекратят полеты из Таллинна?
- Кто заменит ущедшие бюджетные авиакомпании?
- Не превратится ли Таллинн в европейский авиатупик и запасной аэропорт Air Baltic?
- Пассажирам придется летать через Ригу и Хельсинки, теряя время и деньги?
- Как повлияет снижение конкуренции на стоимость авиабилетов?
- Сказалось ли падение спроса на деятельности лоукостеров на эстонском рынке?
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