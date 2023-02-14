Студия Postimees: бюджетные авиакомпании в Эстонии не прижились?

Авиакомпании-лоукостеры все чаше вычеркивают из своих планов Таллинн. Помимо ирландского перевозчика RyanAir, объявившего о прекращении полетов в Неаполь, Париж, Берлин, Биллунд, Дублин, Нюрнберг, на Мальту и Кипр, закрыл почти все итальянские направления (Венеция, Рим, Неаполь) и венгерский лоукостер Wizz Air. Кто заменит бюджетные авиакомпании? Как повлияет снижение конкуренции на стоимость авиабилетов?