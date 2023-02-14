Таллиннский аэропорт: время дешевых билетов ушло безвозвратно, за 10–20 евро больше никуда не улететь

– Они не выдержали острой конкуренции с Ryanair, у которого карман толще. У WizzAir и самолеты были больше – до 240 мест. Их было очень сложно заполнить на небольшом эстонском рынке. Пассажиров на всех не хватило.

– Тем более, когда Эстония перестала пускать российских туристов, активно летавших через Таллиннский аэропорт в Италию…

– Сложно комментировать количество российских туристов, прошедших через Таллиннский аэропорт. Очевидно лишь то, что раньше на парковках аэропорта было много машин с российскими номерами. Не исключено, что это один из факторов закрытия ряда линий.

– Что дальше?

– После закрытия части линий лоукостеры наверняка поднимут цены на оставшиеся полеты. Известно также, что этим фирмам не хватало самолетов для покрытия всех маршрутов. Сейчас их перебросят на самые прибыльные линии.

– Велики ли шансы RyanAir выиграть спор о повышении сборов?

– Департаменту конкуренции предстоит решить этот вопрос. Размер аэропортных сборов регулируется на уровне законов ЕС. Наши калькуляции опираются на методики, акцептированные законами. Надеюсь, что разночтений с Департаментом конкуренции в понимании этих методик не возникнет.

– Насколько вероятно, что бюджетные авиакомпании вообще уйдут из Таллинна, свернув свою деятельность на эстонском рынке до нуля?