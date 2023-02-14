Таллиннский аэропорт: время дешевых билетов ушло, пассажиров на всех не хватило

– Повышение сборов составило сразу 30 процентов…
– Тем не менее, в Таллинне сборы по-прежнему очень низкие, в больших аэропортах Европы они намного выше.
Мы в курсе экономических результатов бюджетных авиакомпаний, но не вправе их комментировать. Могу лишь сказать, что далеко не все линии были прибыльными. Острая конкуренция и экономически трудная ситуация сделали свое дело.
– Повышение аэропортных сборов было важнее интересов пассажиров и географии полетов?
– Зависит, под каким углом смотреть. На данный момент из Таллинна летают 14 авиаперевозчиков, 13 из которых вошли в наше положение, согласившись, что инфляция велика, и акцептировали повышение сборов на 3 евро за человека. И только Ryanair опротестовал решение.
В минувшем году эстонцы хотели попасть в 1035 аэропортов мира. Тут без транзитных аэропортов все равно не обойтись. Нам нужны и Lufthansa, и Air Baltic, и LOT, и FinnAir – без них уже никак.
– Никто не отрицает. При этом мы потеряли 11 прямых направлений!
– Жаль, что Ryanair и Wizz Air закрывают свои линии, но, если смотреть на общую картину авиасообщения, то с лоукостерами связана лишь малая часть.
– RyanAir, объявивший о закрытии 7 направлений, включая Неаполь, Мальту и Кипр, выразил открытый протест против повышения аэропортных сборов. WizzAir же покинул эстонский рынок тихо, свернув еще до повышения сборов почти все итальянские направления (Венеция, Неаполь, Рим). Чем вызван уход венгров?