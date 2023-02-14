Таллиннский аэропорт: время дешевых билетов ушло, пассажиров на всех не хватило

– Они не выдержали острой конкуренции с Ryanair, у которого карман толще. У WizzAir и самолеты были больше – до 240 мест. Их было очень сложно заполнить на небольшом эстонском рынке. Пассажиров на всех не хватило.

– Тем более, когда Эстония перестала пускать российских туристов, активно летавших через Таллиннский аэропорт в Италию…

– Сложно комментировать количество российских туристов, прошедших через Таллиннский аэропорт. Очевидно лишь то, что раньше на парковках аэропорта было много машин с российскими номерами. Не исключено, что это один из факторов закрытия ряда линий.

– Что дальше?

– После закрытия части линий лоукостеры наверняка поднимут цены на оставшиеся полеты. Известно также, что этим фирмам не хватало самолетов для покрытия всех имеющихся маршрутов. Сейчас их перебросят на самые прибыльные линии.

– Велики ли шансы RyanAir выиграть спор о повышении сборов?

– Департаменту конкуренции предстоит решить этот вопрос. Размер аэропортных сборов регулируется на уровне законов ЕС. Наши калькуляции опираются на методики, акцептированные законами. Надеюсь, что разночтений с Департаментом конкуренции в понимании этих методик не возникнет.

– Насколько вероятно, что бюджетные авиакомпании вообще уйдут из Таллинна, свернув свою деятельность на эстонском рынке до нуля?