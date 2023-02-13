«Новости в 7» за 13 февраля: известия с фронтов Украины, как Эстония помогает Турции, Алика Милова о пути к победе и как порадовать близких в День cв.Валентина

Сегодня в выпуске:

- 355-й день войны в Украине: о самых важных событиях прошедших дней - в нашем материале.

- Короткие новости: стали ли за последнее десятилетие эстоноземельцы чаще употреблять наркотики и победное возвращение Оття Тянака.

- Как жители Эстонии помогают пострадавшим от землетрясения жителям Турции - в материале нашей съёмочной группы.

- На Евровидение от Эстонии поедет уроженка Нарвы Алика! Именно она стала победительницей конкурса Eesti Laul, на сцене и за кулисами которого побывала наша съемочная группа.

- Мировые новости: что за объект сбили ВВС США и о гигантском разломе в Турции.

- Уже завтра мир отметит День друзей и День влюблённых. Наш корреспондент узнавала чем можно порадовать в праздник родных и близких.