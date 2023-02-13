Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 13 февраля: известия с фронтов Украины, как Эстония помогает Турции, Алика Милова о пути к победе и как порадовать близких в День cв.Валентина
Сегодня в выпуске:
- 355-й день войны в Украине: о самых важных событиях прошедших дней - в нашем материале.
- Короткие новости: стали ли за последнее десятилетие эстоноземельцы чаще употреблять наркотики и победное возвращение Оття Тянака.
- Как жители Эстонии помогают пострадавшим от землетрясения жителям Турции - в материале нашей съёмочной группы.
- На Евровидение от Эстонии поедет уроженка Нарвы Алика! Именно она стала победительницей конкурса Eesti Laul, на сцене и за кулисами которого побывала наша съемочная группа.
- Мировые новости: что за объект сбили ВВС США и о гигантском разломе в Турции.
- Уже завтра мир отметит День друзей и День влюблённых. Наш корреспондент узнавала чем можно порадовать в праздник родных и близких.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 13 февраля.