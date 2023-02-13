ФОТО ⟩ Улица Паэ в Таллинне была перекрыта: на месте происшествия находились минимум девять служебных машин

Сегодня вечером в 18:51 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в доме на улице Паэ в Ласнамяэ ощущается странный запах. Спасатели и полиция отреагировали незамедлительно. В результате оперативно проведенной работы была обнаружена утечка газа.

В 20:19 спасательная служба сообщила, что опасности для жителей дома нет.

«Один из жильцов позвонил и сказал, что чувствует запах газа. В результате на место приехали спасатели. Жильцов трех подъездов эвакуировали. Во время работы спасателей люди находились в рейсовом автобусе», - рассказал держурный пресс-секретарь Северного спасательного центра Павел Куликов.

По его словам, спасатели закрыли газовые краны и пытались выяснить, есть ли опасность. В итоге стало ясно, что для жильцов нет никакой угрозы.