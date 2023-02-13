Читательница Rus.Postimees сообщила, что около восьми вечера в понедельник, 13 февраля, район улицы Паэ, 44 был перекрыт. На месте происшествия стояли пять пожарных, четыре полицейских и как минимум три машины скорой помощи.
ФОТО ⟩ Улица Паэ в Таллинне была перекрыта: на месте происшествия находились минимум девять служебных машин
Сегодня вечером в 18:51 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в доме на улице Паэ в Ласнамяэ ощущается странный запах. Спасатели и полиция отреагировали незамедлительно. В результате оперативно проведенной работы была обнаружена утечка газа.
В 20:19 спасательная служба сообщила, что опасности для жителей дома нет.
«Один из жильцов позвонил и сказал, что чувствует запах газа. В результате на место приехали спасатели. Жильцов трех подъездов эвакуировали. Во время работы спасателей люди находились в рейсовом автобусе», - рассказал держурный пресс-секретарь Северного спасательного центра Павел Куликов.
По его словам, спасатели закрыли газовые краны и пытались выяснить, есть ли опасность. В итоге стало ясно, что для жильцов нет никакой угрозы.
«И завтра квартирное товарищество будет заказывать инспекцию и проводить дополнительную проверку помещений. Никто не пострадал, все живы и здоровы», - подытожил Куликов.