Контавейт рассказала о терзающих ее проблемах

На прошлой неделе она снялась в турнире WTA в Абу-Даби, также отказалась от участия в двух следующих – в Дохе и Дубае.

«Начало 2023 года было сложным. С октября прошлого года в большинстве игр спина давала о себе знать. Пробовала лечиться, много тренировалась, но по каким-то причинам боль снова вернулась. Поэтому решила на некоторое время взять паузу и пропустить турниры в Дохе и Дубае», - написала Контавейт в своем Инстаграме.

«Сейчас работаю со своей командой и лечусь. Надеюсь вернуться к марту – на турниры Индиан Уэллс и Майами», - добавила она.